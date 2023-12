Antifragilitaet nach N. Taleb

Nassim Taleb (geb. 1960; Trader, US Hedge Fund Manager, Bestseller-Autor, Professor, Forscher und Gesellschaftskritiker) hat sich schon immer gegen das Finanz-Establishment gestellt und dennoch an den Märkten ein Vermögen verdient. Dieses wikifolio möchte seinem Handelsstil folgen, welcher von folgenden Prämissen ausgeht: - Prognosen hätten kaum praktischen Nutzen, weil ihre Verlässlichkeit in unserer volatilen Welt i.d.R. zu gering sei - stattdessen sollte Wert auf "Antifragilität" gelegt werden. Damit sei die Eigenschaft gemeint, durch Volatilität und "Black Swan-Ereignisse" (also seltene Sondersituationen) zu profitieren - dies sei bspw. im Falle asymmetrischer Chance/Risiko-Verteilung gegeben; also wenn negative Anomalien geringen Schaden und positive Anomalien großen Nutzen bewirkten