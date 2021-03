Dividenden- und Valueaktien

Handelsidee

Dieses Portfolio setzt speziell auf Aktien, welche entweder eine gut Dividendenhistorie haben oder eine exklusive Stellung am Markt. Dabei ist das Ziel, in Aktien zu investieren, welche auch in schlechteren Börsenjahren zu den Gewinnern zählen.



Für dieses Depot werden ausschließlich Long-Positionen eingegangen. Außerdem werden nur Aktien mit einem sehr niedrigen Risiko gewählt. Daneben werden auch ETFs mit Dividendenstrategie eingesetzt.



Um eine angemessene Streuung des Risikos zu erreichen soll keine Aktienposition auf Dauer mehr als 10% des investierten Kapitals betragen. mehr anzeigen