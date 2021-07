Laster Aktien

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

BRIT AM TOBACCO

Größte Position zur Zeit ist BTI. Basierend auf meinen internen Modellen errechnet sich eine IRR für 5 Jahre von 12% pa. Dies ergibt sich bei sehr konservativen Annahmen, wie zB 0% Umsatzwachstum oder konstanten Multiples. Im Falle, dass sich die Multiples an denen von Wettbewerbern angleicht errechnet sich eine IRR von 15% - 25% p.a. Da die Performance selbst bei recht restriktiven Annahmen über 10% p.a. ist, habe ich die Aktie am höchsten gewichteten, da das Risk/Reward Verhälnis hier am attraktivsten ist.