Volatility Long

Das VOLALONG Portfolio investiert in derivate Produkte, die auf die börsennotierten Futures des VSTOXX®-Index und des VIX®-Index bezogen sind. Dabei werden lediglich Produkte erworben, die auf einen Anstieg der Volatilität (Long) abzielen. Der Investitionsgrad des Portfolios wird mindestens 90 % des investierten Kapitals betragen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Performance sich den Benchmark-Futures annähert. Die Investition in dieses Portfolio ist für Anleger gedacht. die ein unkorreliertes Investment zur Ab-sicherung von Aktienbeständen in Europa und den USA bzw. eine alternative Asset-Klasse zu be-stehen Formen (Aktien, Renten, Kasse, Immobilen, etc.) benötigen. Die inverse Korrelation liegt derzeit bei ca. 90%. Erfahrene Trader können ebenfalls Schwankungen der Volatilität für kurzfristige Direction-Trades benutzen. Bitte beachten Sie die besonderen Risiken dieser Anlageform und freuen Sie sich- mit mir - über die Chancen dieser "Neuen Asset-Klasse*". Good Luck for everybody! (*Zitat: CBOE)