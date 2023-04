VPCM - High-Growth Opportunities

Das aktiv verwaltete "Villa Potinga Capital Management - High-Growth Opportunities" Wikifolio verfolgt eine Wachstums-Strategie, bei der hauptsächlich in zukunftsorientierte Wachstumwerte investiert wird. Es wird dabei auch auf (tages-)aktuelle Bewegungen der Finanzmärkte und Trends reagiert. Unsere Entscheidung zur Auswahl der Assets in unserem Portfolio wird nach internen Kriterien und Analysen, wie auch Wahrscheinlichkeiten von möglich eintretenden Szenarien getroffen. In schwierigen Zeiten an den Finanzmärkten behalten wir uns das Recht vor, nach Möglichkeit das Portfolio mit Derivaten abzusichern. Das Wikifolio zielt auf eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, mit bestmöglicher "downside protection" gegen fallende Kurse ab.