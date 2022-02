Handelsidee

Dieses wikifolio investiert in:



alle börsennotierten Unternehmen, welche folgende Kriterien erfüllen:

- Signifikante Geschäftstätigkeit in der Wearable-Tech-Branche.

- Börsennotierung an einer "Anerkannten und regulierten Börse".

- Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden Euro

- Durchschnittliches tägliches Aktienhandelsvolumen in den letzten drei Monaten von mindestens 3 Millionen Euro



"Wearable Tech" bezieht sich auf Technologien, die am Körper getragen werden können und die Fähigkeit haben, sich mit dem Internet zu verbinden und Daten zwischen dem Netz und dem Gerät auszutauschen.

Die Wearable Tech Industrie umfasst damit Unternehmen, die in der Zulieferung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf damit in Zusammenhang stehender Produkte und Dienstleistungen stehen.



Das wikifolio unterliegt Schwankungen.



Volatilität (p.a.): 22.82%

