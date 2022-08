WinCapital Wachstum

Ziel: Das WinCapital wikifolio soll durch mittel- bis langfristige Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen eine positive Rendite erzielen. Handelsidee: Durch verschiedene Arten der Analyse sollen durch das WinCapital Team chancenreiche Unternehmen gefunden werden. In diese Unternehmen kann dann über verschiedene Instrumente investiert und an ihrem Wachstum partizipiert werden. Anlageuniversum: Dieses wikifolio hat die Möglichkeit in jedes an der Börse gehandelte Finanzintrument zu verwenden. Risiko- und Moneymanagement: Die maximalen Positionen auf ein Unternehmen sollen nicht über 20% des Gesamten Kapitals übersteigen. Der Cash-Anteil kann jederzeit zwischen 0% und 100% liegen. Entscheidungsfindung: Für die Entscheidungsfindung sollen vor allem Recherchen von möglichst mehreren seriösen Quellen sowie eigene Analysen verschiedener Art dienen.