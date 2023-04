WorldView Global Macro

Eckpfeiler der Handelsidee: Meine Handelsidee basiert auf einer globalen makroökonomischen Strategie, die auf die Identifizierung und Ausnutzung von makroökonomischen Entwicklungen in verschiedenen Märkten und Regionen ausgerichtet ist. Ziel ist es, durch den Einsatz von derivativen Instrumenten und anderen Hebeln, die sich aus der Analyse von Wirtschaftsdaten und anderen Fundamentaldaten ergeben, eine positive Rendite zu erzielen. Werte, die gehandelt werden: Ich plane, ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen und Wertpapieren zu halten, darunter Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und derivative Instrumente. Der Schwerpunkt liegt dabei auf liquiden Märkten, die weltweit zugänglich sind. Kriterien für den Handel: Meine Handelsentscheidungen werden aufgrund einer umfassenden Analyse von makroökonomischen Daten und anderen Fundamentaldaten getroffen, die Einfluss auf die Märkte haben. Dazu gehören beispielsweise Daten zu Wachstum, Inflation, Zinsen, Beschäftigung, Handel und geopolitischen Entwicklungen. Die Entscheidungen werden auf der Grundlage einer systematischen Bewertung dieser Daten unter Berücksichtigung der Risiken und Chancen getroffen. Haltedauer von Wertpapieren: Die Haltedauer von Wertpapieren variiert je nach Marktbedingungen und Handelsstrategien. Ich strebe jedoch eine mittel- bis langfristige Perspektive an und beabsichtige, meine Positionen über einen Zeitraum von Wochen bis zu Monaten zu halten. Quellen für die Entscheidungsfindung: Ich werde mich auf eine Vielzahl von Quellen zur Entscheidungsfindung stützen, darunter Wirtschafts- und Finanznachrichten, Regierungserhebungen, Unternehmensberichte und -veröffentlichungen, makroökonomische Daten und andere relevante Informationen aus verschiedenen Quellen. Ich werde auch externe Forschungsberichte und -analysen in Betracht ziehen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.