GuteDiversifikation

Handelsidee

Mein Ziel ist langfristig breit diversifiziert in starke Unternehmen, ähnlich wie meine Vorbilder Warren Buffett und Peter Lynch zu investieren. Dabei verfolge ich einen Anlagezeitraum von mindestens 10 Jahren oder länger.

Mein Wissen habe ich mir durch viele Bücher im Bereich Investment und durch meine Bankausbildung angeeignet.

Ich studiere aktuell BWL und Management und werde mein Hobby und mein Interesse weiter zum Beruf machen.

Ich lerne immer dazu und hoffe das ich weiter langfristig den Markt schlagen werde.

Bei AKTIVUNDPASSIV teile ich das Vermögen in passives Investieren durch ETFS auf und versuche so das Risiko zu streuen. Bei meinem OldbutGold Portfolio, werden mehrere einzelne Unternehmen gekauft, wodurch der Ertrag höher ausfallen kann, aber auch das Risiko.





Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen