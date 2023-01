Sentiment und News Trading

Die Handelsidee des Wikifolios zielt darauf ab, ein Portfolio von 20-30 Positionen zu verwalteten, wobei in der Regel ein automatisches Verlustlimit von 20% gesetzt wird, um das Risiko zu minimieren. Das Portfolio wird hauptsächlich aus Aktien und beigemischten Hebelprodukten bestehen, die aufgrund von positiven Sentiment, News oder Gewinnaussichten sorgfältig ausgewählt werden. Die Haltezeiten der Positionen sind nicht beschränkt, was dem Wikifolio die Flexibilität gibt, sowohl kurz- als auch langfristig zu investieren. Das Wikifolio kann in alle Märkte investieren und verfügt somit über eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten.