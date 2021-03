Tanz der Zombies

Handelsidee

"Zuviel des Richtigen kann auch falsch sein" sagt ein Blick auf meine Hüften.

"Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd sitzt - steigt ab!", sagt ein heute fast vergessenes Cheyenne-Sprichwort.



Was sagt uns beides über den Aktienmarkt? "What goes up, must come down" bzw. Schwerkraft gilt auch für gehypte Titel. Es bleiben allerdings 2 Fragen: "1. Wann beginnt der Abstieg und 2. gibt es ein Instrument, daran zu verdienen"?



Instrumente lassen sich zumindest für den Kryptomarkt finden - sowohl long als auch short. Und der richtige Zeitpunkt zu Gewinnmitnahmen lässt sich an der Internet-Meinungsmache der "Experten" ablesen.



"Der Bitcoin steht bald bei 50.000, 100.000, 1 Million" heißt kaufen. "Der Bitcoin könnte jetzt kurz fallen, auch bis zu 80% - aber, keine Sorge, drin bleiben, denn bald steht er bei 50.000, 100.000 oder gar 1 Million" heißt verkaufen und zwar schnell.



Die hohe Volatilität führt in diesem sehr speziellen und kaum regulierten Marktsegment zu entsprechend hohen Gewinnen - oder Verlusten, wenn man sich dann doch verinterpretiert hat.



"Zombies" deshalb, weil mir die Short-Spekulation lieber ist, denn ab einer gewissen Bewertung sind diese Titel intrinsisch tot, bewegen sich aber aufgrund der allgemeinen Erwartungshaltung noch.



Das wäre übrigens im Moment bei Wasserstoff-Titeln (z.B. ITM Power) oder E-Mobilität-Aktien (z.B. Tesla) noch besser ablesbar (wie zuvor schon bei Marihuana-Titeln ), da ist es aber oft nicht so leicht ein entsprechendes Short-Instrument zu finden, das hier auch handelbar ist. mehr anzeigen