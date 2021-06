Meme Stock Trading

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden ausschließlich amerikanische Meme Stocks (deutsch: Meme Aktien) gehandelt – getreu dem Motto: Profit to the People. Power to you, Players!



Was sind Meme Stocks



Das Hauptmerkmal von Meme Stocks ist, dass Sie durch hohe Aufmerksamkeit in den Social-Media-Kanälen innerhalb kürzester Zeit drastische Kurssteigerungen erleben. Gefolgt von starken Kurseinbrüchen. Die Motivation dahinter, dass Wall Street Establishment eine Lektion zu erteilen und die etablierten Marktgesetze auf den Kopf zu stellen. Kleininvestoren gegen Hedgefonds – David gegen Goliath!



Ein Paradies für Day-Trader



Meme Stock sorgen für eine erhebliche Volatilität an der Börse. So ist es möglich, schnell Geld zu gewinnen oder zu verlieren. Mein Ziel ist es daher, bestmögliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Vertraut wird hierbei auf meine kapital-marktspezifischer Intuition sowie auf die Stimmungslage in den Social-Media-Kanälen.



Die Wikifolio-Strategie



Zum Einsatz kommt überwiegend 90 % bis 100 % Eigenkapital. Pro Trade wird auf eine einzige Aktie spekuliert (Heavy-Trading). Um das Risiko gering zu halten, setze ich auf Day-Trading Methoden und Micro-Swings. mehr anzeigen