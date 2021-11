The Intelligent Investment

Handelsidee

Durch die breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder soll kapitalschonend und risikoreduziert investiert werden.



Es wird bewußt auf die riskante Finanzinstrumente wie die Hebelprodukte und Optionsscheine verzichtet. Kein schnelles Gewinnen, sondern solide und nachhaltige Performance hat hier den Vorrang.



Unsere Erfolgsstrategie lautet dabei "Breit gestreut, nie bereut" mit Konzentrierung auf den US-amerikanischen Markt ( aktuell: 45,2% der Aktien ), Kanada ( aktuell 2,3% der Aktien ) und den europäischen Kapitalmarkt ( aktuell 42 % der Aktien )



Dabei werden die wichtigste Blue Chips und Standardwerte genauso beachtet wie die Hoffnungsträger der erneuerbaren grünen Energie, die Plastikkiller, die Pioniere der Co2-neutralen neuen Welt und die künstliche Intelligenz von morgen. Dadurch wird gewährleistet, nicht nur in den "KGV-bezogen teueren Stars von heute", sondern bereits jetzt und von Anfang an und zu günstigen Preisen, auch in den potentiell zukünftigen "Stars von morgen" zu investieren.



Die Aktien und ETFs werden einzeln und bezogen auf ihre langfristige Rentabilität in regelmäßigen Zeitabstände in Tages- und Wochencharts bewertet. Die gesamte Marktentwicklung, die fundamentale Analyse sowie die Instrumente der technischen Analyse wie z.B. EMA 50 und 100, Fibonacci-Retracement, Bollingerband und Oszillatoren wie z.B. OBOS ( Überkauft-/Überverkauft-Indikator ) werden hier herangezogen, um den richtigen Zeitpunkt zum Handeln zu erkennen.



Sobald bzw. solange der Tageschart der S&P 500 unter der 200-Tage-Linie abschließt, werden sämtliche Aktien und Long-ETFs verkauft und in eine S&P-500-Short-ETF investiert.



Anlagehorizont ist mittel- bis eher langfristig.

