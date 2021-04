TOP 5 OF AI

Handelsidee

1. REVOLUTIONÄRES GENIE, EINSATZ, KONTROLLE & POSITION



Die Hauptperson hinter dem Unternehmen muss in der Vergangenheit min. ein revolutionäres Projekt erfolgreich realisiert & skaliert haben sowie die folgenden 4 Punkte erfüllen:



- Gründer

- min. 10%iger Anteilseigner, welches min. 20% Ihres / Seines Nettovermögens ausmacht

- besitzt (inkl. Mitgründerfreunde) min. 50% der Stimmrechte

- ist Teil des Aufsichtsrates & der Führung, idealerweise der Chairman, CEO & CTO





2. REVOLUTIONÄRE AI & VITALE BRANCHE



Ein ungelöstes lebensbedrohliches Problem muss mithilfe der fortschrittlichsten künstlichen Intelligenz (AI) angegangen werden. Unser Schwerpunkt liegt auf Big Data, Biotech und Cleantech.





3. KONZENTRATION STATT DIVERSIFIKATION



Investiert wird ausschließlich in 5 (junge) Unternehmen, welche unserer Analyse nach das größte Potential haben, Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz zu erzielen, eine Bewertung über $100 Mrd. zu erreichen und für die nächsten 10-20 Jahre eine globale Monopolstellung zu erlangen.





ZUSÄTZLICHES:



Um sowohl den Einstieg als auch den kurzfristigen* und/oder endgültigen Ausstieg zu optimieren, berücksichtigen wir die folgenden 3 Punkte:



- Fundamentalanalyse bzw. Unternehmens- & Wirtschaftskennzahlen

- förderlicher & hinderlicher sowie direkter & indirekter Einfluss der Wirtschaft & Politik

- Trend-Blasen-Verhältnis, insbesondere im Hinblick auf Privatanleger & Hedgefonds



*Vor einem wahrscheinlichen (66%+) Crash wird ein taktischer Exit vorgenommen, um einerseits die Gewinne zu sichern und andererseits mit Abschlägen über 30% erneut & höhere Investitionen (aufgrund der gesicherten Gewinne) in das jeweilige Unternehmen zu tätigen. mehr anzeigen