Core Satellite Strategie

Dieses wikifolio hat das Ziel mit einer geringen Risikobereitschaft möglichst hohe Renditen zu erzielen. Das Portfolio soll zum Großteil aus ETFs bestehen, um eine möglichst hohe Diversifikation zu erreichen. Die Basis sollen der MSCI World, Emerging Markets und MSCI Small Cap dienen. Diese sollen rund 40% des Musterdepots ausmachen. Diese Basis soll durch Themen-ETFs und -Fonds erweitert werden, die zukunftsorientierte Branchen abdecken. Außerdem werden wenige Einzelaktien hinzugefügt, welche entweder eine Unterbewertung aufweisen, oder eine hohe Wachstumsrate in wiederum innovativen Bereichen tätig sind. Weiters werden Edelmetalle (max. 15%) und Kryptowährungen (max. 5%) ins Portfolio aufgenommen, um möglichst viele Bereiche in der Welt der Anlageklassen abzudecken. Im Anlageuniversum gibt es kaum Einschränkungen. Nur Zertifikate und Hebelprodukte werden ausgeschlossen, da diese ein zu hohes Risiko und eine zu hohe Volatilität aufweisen, welche in diesem wikifolio so geringwie möglich gehalten werden sollen. Der Anlagehorizont sollte mittel- bis langfristig gewählt werden.