Handelsidee

Ich gehe davon aus, dass in Bezug auf die weltweiten Veränderungen hinsichtlich Klimaschutz, wie zum Beispiel bei der Mobilität, der Hunger nach Rohstoffen, die diese Marktveränderungen bedienen können, weiter wachsen wird. Nach meiner Auffassung ist der Rohstoffsektor unterbewertet und hier sollten zukünftig größere Zuwächse zu erwarten sein. Daher wird mit diesem Wikifolio in Zukunfts-Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Vanadium, Mangan, Kupfer, Sand, Silber, Gold, Platin usw. investiert. Hierbei richtet sich das Augenmerk auf solide und trendstarke Aktienunternehmen. Das Wikifolio ist auf einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Daher wird in das Wikifolio nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei nachhaltiger Trendschwäche einzelner Werte o.ä. eingegriffen. Die Werte des Wikifolio werden regelmäßig (mindestens einmal monatlich) überprüft.

Zusammensetzung:

21,40% Sand (Sand als das neue Gold der Zukunft. Ohne Sand kein Beton)

19,50% Lithium (Ohne Lithium keine E-Mobilität)

15,80% Kupfer (Kupfer wird für Gebäude, Transport, elektrische und elektronische Produkte sowie Maschinen und Ausrüstung benötigt)

10,00% Silber (Schmuck, Elektrik/Elektronik, Photographie, Katalysatoren, Hartlegierungen)

6,40% Nickel (Nickel ist ein bedeutendes Legierungsmetall, das hauptsächlich zur Stahlveredelung bei besonders korrosiven Umgebungen verwendet wird)

6,00% Vanadium (Vanadium härtet den Stahl und findet sich in vielen Metalllegierungen wieder)

6,00% Mangan (Ohne Mangan keine E-Mobilität)

4,40% Kobalt (Kobalt für Katalysatoren und Hartmetalle, sowie für Hoch- und Spitzentechnologie)

3,90% Gold (Schmuck, Elektronik, Medizin)

2,70% Platin (Platin für Katalysatoren und die katalytische Wirkung in Brennstoffzellen)

2,40% Molybden (Molybdän ist ein Legierungselement zur Steigerung von Festigkeit, Korrosions- und Hitzebeständigkeit)

1,50% Graphit (Batterie- und Akkuproduktion) mehr anzeigen