Bei Aktien unterscheidet man zwei Arten von Risiken

Wie oben am Beispiel des DAX beschrieben, birgt die Anlage in Aktien enorme Chancen aber auch Risiken. Generell kann man zwischen zwei verschiedenen Arten von Risiken unterscheiden:

Das systematische Risiko beschreibt das allgemeine Marktrisiko, dem alle Aktien gleichermaßen ausgesetzt sind. Es ist nicht möglich, dieses Risiko vollständig auszuschließen.

Das unsystematische Risiko, im Gegensatz, ist ein individuelles Risiko, das nicht bei allen Wertpapieren gleichzeitig auftritt. Dieses Risiko kann, beispielsweise durch Diversifikation, durchaus reduziert werden.

Erklärung und relevante Faktoren

Wer in Aktien investiert, erwirbt immer einen Anteil an einem Unternehmen. Von daher kann der Wert der Aktie natürlich auch vom Geschäftsverlauf oder den Zukunftsaussichten dieses Unternehmens beeinflusst werden. Neben diesen unternehmensspezifischen Risiken gibt es aber auch noch das Gesamtmarktrisiko. Aktienkurse bilden sich grundsätzlich durch Angebot und Nachfrage der unterschiedlichen Marktteilnehmer. Und die können ganz individuelle Gründe haben, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. So kann es durchaus vorkommen, dass die Kurse an den Aktienmärkten fallen, obwohl die Unternehmen gute Zahlen veröffentlichen – oder umgekehrt. Als Begründung für solche auf den ersten Blick schwer nachvollziehbare Entwicklungen wird dann oftmals auf politische Ereignisse, Notenbank-Entscheidungen, Analysten-Einschätzungen oder Veränderungen bei anderen Assetklassen (Zinsen, Währungen, Rohstoffe) verwiesen.