Zehn Millionen Euro Investment in den ersten 6 Monaten

Neben konstant steigenden Userzahlen und einer rasch wachsenden Zahl an wikifolios haben wir mit wikifolio.com nun einen weiterer Meilenstein erreicht: Über zehn Millionen Euro „Assets under Management“, also in wikifolios aktuell investiertes Kapital.

Bis heute haben unsere wikifolio Trader rund 4.000 wikifolios erstellt. Über 200 davon haben die von wikifolio.com geforderten Standards (positive redaktionelle Prüfung und ausreichendes Anleger-Interesse) erfüllt und sind, mit eigener ISIN versehen, über die Börse Stuttgart bei allen führenden Brokern und Banken in Deutschland handelbar.

Über 10 Millionen Euro sind aktuell durch Anleger in diese wikifolios investiert. Das monatliche wikifolio-Handelsvolumen liegt mittlerweile bei mehr als 50 Millionen Euro, gesamt wurden bereits Trades in Höhe von mehr als 250 Millionen Euro ausgelöst. Durchschnittlich werden täglich 1200 Trades verarbeitet.

*Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com.*

„10 Millionen Euro Assets under Management nach etwas mehr als fünf Monaten Live- Betrieb von wikifolio.com in Deutschland übertreffen tatsächlich unsere Erwartungen. Offensichtlich laufen wir mit unserer klaren Positionierung, volle Transparenz und faire Gebühren zu bieten, bei Anlegern und Tradern offene Türen ein. Wir werden unsere hohe Schlagzahl beibehalten und wikifolio.com 2013 weiter im Sinne der Anleger und Trader ausbauen.“

*Carsten Lütke-Bornefeld, Leiter TradeCenter der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG*

„Das rasante Wachstum von wikifolio.com zeigt, dass wir mit der Kombination innovativer Geldanlage und Social-Media ein breites Spektrum von Anlegern begeistern konnten. Wir freuen uns für ein solch spannendes Projekt die richtigen Partner gefunden zu haben und sind überzeugt, somit die Basis für weiteres Wachstum gelegt zu haben.“

Mehr Infos zu den Aktivitäten von wikifolio.com und Pressestimmen finden Sie im wikifolio.com Pressebereich.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.