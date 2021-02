Das erweiterte Anlageuniversum: "Memory Express-Zertifikate" der Société Générale

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Société Générale haben wir das wikifolio.com Anlageuniversum um rund 60.000 handelbare Produkte erweitert. Neben den Exotischen Optionsscheinen, die wir bereits seit Sommer des vergangenen Jahres bereitstellen, stehen unseren Tradern nun auch zahlreiche Anlagezertifikate zur Verfügung. Deren Funktionsweise und vor allem ihre Vorteile möchten wir unserer Community gerne näher bringen. Den Anfangen machen wir mit einen Video über "Memory Express-Zertifikate", welches uns von der Société Générale zur Verfügung gestellt wird.

Viel Spaß damit!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.