Kurz vor der US-Wahl: Depot-Absicherungen im Fokus

Wenn Börsianer etwas überhaupt nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Entsprechend verschnupft reagierten die Märkte in den vergangenen Tagen auf die Aufholjagd von Donald Trump bei den Umfragen zur Wahl des nächsten US-Präsidenten. Einen Tag vor der morgen stattfindenden Abstimmung scheint das Rennen völlig offen zu sein, auch wenn Hillary Clinton bei den Buchmachern immer noch als Favoritin gilt. Ein Sieg der Demokratin würde wahrscheinlich auch den meisten Anlegern besser schmecken, weil man Trump und sein Handeln im Falle der Amtsübernahme nicht so richtig einschätzen kann. Ein Erfolg des Republikaners würde daher neue Unsicherheit mit sich bringen. Der Kurseinbruch an den Aktienmärkten hat vielen Investoren einiges an Performance gekostet. Wohl dem, der sein Portfolio im Vorfeld der Wahlen zumindest teilweise gegen mögliche Turbulenzen absichert. Zwei solcher Kandidaten stellen wir heute etwas detaillierter vor.

Christian Jagd („Portfoliomatrix“) hat die schon länger bestehenden Absicherungen für sein wikifolio „Intelligent Matrix Trend“ zu Wochenbeginn noch einmal ausgebaut. Das ansonsten überwiegend aus Einzelaktien (31 Prozent Depotanteil) und Cash (33 Prozent) bestehende Portfolio enthält gleich zwei Short-DAX-Produkte mit einer Gesamtgewichtung von jetzt mehr als 30 Prozent. Der mit gut 17 Prozent etwas prominenter vertretene Exchange Traded Funds (ETF) ist dabei noch mit einem Hebeleffekt ausgestattet. Die jüngsten Turbulenzen haben dem Trader daher nicht allzu viel anhaben können. Bei einer Gesamtperformance von rund 170 Prozent seit März 2014 notiert das wikifolio weniger als vier Prozent unter dem vor kurzem markierten Allzeithoch. Das dazugehörige wikifolio-Zertifikat wurde im Mai 2015 und damit kurz vor dem bislang stärksten Drawdown (32 Prozent) emittiert. Das anfängliche Minus konnte mittlerweile aber auch in ein Plus von 22 Prozent umgewandelt werden. Der Fokus bei seinen Investments liegt ansonsten auf Aktien, „die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden“. Die angestrebte „relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt“ soll aber eben auch durch den Einsatz von Long- und Shortpositionen in ETFs erreicht werden, womit sich der Trader insbesondere in turbulenten Börsenphasen gegen Wertverluste absichern möchte.

Nicht ganz so aktionistisch betreibt Achim Finkener („Finkinvest“) das Hedging der Aktienbestände in seinem wikifolio „finkinvest-world”. Der seit 20 Jahren an den Märkten aktive Trader hat seit Ende August einen aktuell zu 15 Prozent gewichteten ETF auf den Short-DAX mit dreifacher Hebelwirkung im Depot. Demgegenüber stehen ein Cash-Bestand von 12 Prozent sowie vier Einzelwerte, die zusammen auf einen Anteil von über 70 Prozent kommen. Damit bleibt der Trader recht deutlich unter seiner Zielvorgabe, dass das Portfolio „grundsätzlich aus 10 Werten bestehen soll“. Bei einer angestrebten Rendite von 10 Prozent p.a. steht der Sicherheitsaspekt laut Handelsidee trotzdem an erster Stelle: „Zur Absicherung kann auch auf ETFs gesetzt werden“. Seit der Eröffnung des wikifolios Ende 2012 gelang bisher eine Performance von gut 52 Prozent, die von einem Maximalverluste von gut 24 Prozent begleitet wurde. Das seit Februar 2014 investierbare wikifolio-Zertifikat kommt aktuell auf einen Zuwachs von rund 16 Prozent.

10 Aktien mit den meisten Trades (31.11-07.11.2016)

# Name ISIN TradingVolume All 1 DAX-KOGS C 9866,0632 DE000LS1Z738 116.571,92 459 2 Turbo Put Optionsschein auf DAX CH0343721855 15.101,51 452 3 Turbo Put Optionsschein auf DAX CH0343872534 12.708,90 411 4 Faktor-Zertifikat auf HSBC DAX®-Future Faktor 15 Long Index DE000TD99LC4 454.129,24 355 5 Open End-Turbo-Optionsschein auf DAX® DE000TD6XT60 264.585,12 279 6 DAX-T Nov6 P 11100 DE000LS112S1 57.846,37 274 7 X-Open End-Turbo auf DAX® DE000TD6EV28 666.839,97 254 8 ETF DAX 2x Short DE000A0X9AA8 146.707,06 242 9 DAX-KOGS C 10193,334 DE000LS11HE8 7.063,71 228 10 DAX-T Dez6 C 10275 DE000LS15ZU7 3.215,46 223

Basis: alle investierbaren wikifolios

