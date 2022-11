Stimmung wie zum Bullenmarkt? Hier gibt‘s attraktive Investments und Einstiegschancen

Bei all der negativen Stimmung, die 2022 vorherrschend war, könnten es selbst Vollblut-Börsianer verpasst haben: Der DAX hat seit Anfang Oktober 17 Prozent zugelegt und selbst der Dow Jones Industrial Average, der aufgrund seiner Zusammensetzung recht konjunkturabhängig ist, liegt fast 14 Prozent im Plus. An der Nasdaq blieben Anleger zurückhaltend: Erst in den letzten Tagen meldete sich der Index mit einem starken Lebenszeichen zurück.