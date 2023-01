Bestseller-wikifolios im Dezember

Wie haben die wikifolio-Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wer lag bei Investoren vorne? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der vergangenen zwei Wochen zu den 25 meist gekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an. In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im Dezember waren...

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutze jetzt alle Vorteile von wikifolio: Setze deine Lieblings-wikifolios auf deine Watchlist, verfolge ihre Entwicklung und verpasse keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Hohe Cashquote erlaubt Flexibilität

Sehr starkes Interesse zeigen die wikifolio User nach wie vor an dem von Martin Strack ( CetanCapital) geführten wikifolio CETAN - Bearish and Puts only. Seit dem Start im Oktober 2020 konnte das wikifolio einen Wertzuwachs von 245 Prozent verzeichnen. Im abgelaufenen Halbjahr ist der Kurs um zwei Prozent gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Trader bei diesem Musterdepot ausschließlich auf der Short-Seite aktiv ist und es dort mit Blick auf die schon länger sehr hohe Cashquote zuletzt wohl kaum noch Einstiegssignale gab. Aktuell sind 7,5 Prozent des Kapitals am Markt investiert, wobei der Trader stetig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten sucht, die dank hoher Cashquote möglich sind. Dabei setzt der Trader zum Beispiel auf fallende Kurse des S&P 500. Dafür dass in dem wikifolio regelmäßig Hebelprodukte eingesetzt werden, erscheint vor allem der maximale Drawdown von nur 28 Prozent weiterhin beachtlich gering.

CETAN - Bearish and Puts only CetanCapital DE000LS9SCH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +244,6 % seit 02.10.2020

+16,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.041.960,52 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +73,5 Prozent

Rüstung, Rohstoffe und Pharma im Depot

Vollständig in Aktien engagiert ist hingegen Richard Dobetsberger ( Ritschy) in seinem langfristig sehr erfolgreichen wikifolio FuTecUS. In den mittlerweile 10,5 Jahren seit der Eröffnung des Musteerdepots gelang dem Trader eine weit überdurchschnittliche Gesamtperformance von 1.090 Prozent. Auf Jahressicht bedeutet das eine durchschnittliche Rendite von fast 27 Prozent pro Jahr. Allerdings hat der schwache Gesamtmarkt auch hier Spuren hinterlassen, die mit einem Minus von neun Prozent auf Jahressicht sowie einem Maximalverlust von insgesamt bislang nur 33 Prozent überschaubar ausfallen. Der Trader sucht gezielt nach Aktien von vorrangig US-Unternehmen, die potentielle Zukunftstechnologien entwickeln und vorantreiben. Aktuell ist er stark in Rüstungs-, Rohstoff- und Pharmatiteln investiert.

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.087,5 % seit 31.07.2012

-9,0 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor

EUR 6.177.991,05 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +26,7 Prozent

Strenge Regeln statt wilder Emotionen

Noch nicht so lange dabei, aber auch schon stark im Fokus der Investoren steht Holger Heidhof ( MerlotHolger) mit seinem wikifolio TanTeo Torpedo Invest. Der ist eigenen Angaben zufolge seit 2004 erfolgreich als Daytrader aktiv und betreibt diesen Job seit 2015 auch hauptberuflich. In dem im März 2020 gestarteten wikifolio strebt er hingegen einen Mix aus international konservativen und spekulativen Werten aus allen Branchen an, die auch über den Tag hinaus gehalten werden. Dabei nutzt er unterschiedliche Analysemethoden sowie ein selbst erstelltes Punktesystem. In den meisten Fällen agiert er in Richtung des übergeordneten Trends. Durch ein festes Regelwerk sollen Emotionen möglichst ausgeschaltet werden. Aktuell besteht das Depot zu 82 Prozent aus Aktien sowie zu 12 Prozent aus Hebelprodukten, die immer mal wieder eingesetzt werden. Der Performance hat das bislang alles andere als geschadet. Bei einem maximalen Verlust von 38 Prozent wurde ein Wertzuwachs von 447 Prozent generiert. Das im August 2022 emittierte wikifolio-Zertifikat kommt bislang auf ein Plus von neun Prozent.

TanTeo Torpedo Invest MerlotHolger DE000LS9TRD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +451,7 % seit 30.03.2020

+106,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.652.204,19 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +84,8 Prozent

Jeden Monat eine Auswahl der Bestseller-wikifolios per E-Mail erhalten. Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!