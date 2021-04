Die Bestseller-wikifolios im März

Profitiert hat davon in den vergangenen Wochen vor allem der DAX. Der deutsche Leitindex konnte im März fast neun Prozent an Wert gewinnen. So gut schnitt sonst kein anderer bedeutender Aktienindex ab. Nahe dran kamen aber einige der Top-wikifolios, von denen wir heute wie gewohnt die drei Musterdepots mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat vorstellen.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im März sind...

Starke Performance bei geringen Drawdowns

Philipp Haas ( investresearch ) hat mit einem Monatsplus von rund fünf Prozent in seinem wikifolio Nebenwerte Europa bewiesen, dass sich mit der richtigen Auswahl im aktuellen Umfeld auch mit Small Caps Geld verdienen lässt. Das honorieren die Anleger in Form von neuen Geldern für das ohnehin schon sehr beliebte Zertifikat auf sein Musterdepot. Das wikifolio beeindruckt mit einer Jahresperformance von 77 Prozent, wodurch das durchschnittliche Plus auf über 19 Prozent p.a. gestiegen ist. Noch bemerkenswerter ist aber, dass der Kurs des wikifolios trotz des insgesamt jetzt schon bei 353 Prozent liegenden Wertzuwachses in nunmehr 8,5 Jahren nie mehr als gut 20 Prozent korrigiert hat. Zu verdanken hat der Trader das sicherlich auch der breiten Streuung des Portfolios, dessen größter Wert nur einen Anteil von gut vier Prozent hat. Mit einer selbst erarbeiteten Bewertungsmethode sucht Haas nach Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell, Management, Kultur und Marktwachstum. Dabei bevorzugt er Aktien mit einer so geringen Marktkapitalisierung, dass sie in keinem Index vertreten sind. Eine Strategie, die aufzugehen scheint.

+76,3 % 1 Jahr 0,53 × Risiko-Faktor

EUR 13.334.695,96 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +19,3 Prozent

Erfolg durch die Macht der Schwarmintelligenz

Wer auf der Suche nach den beliebtesten Aktien der wikifolio.com Community ( wikifolioAG ) ist, der findet seit gut einem Jahr die Lösung in dem wikifolio Top 50 Community Aktien M . Hier werden alle drei Monate diejenigen Musterdepots unter die Lupe genommen, deren Zertifikate ein investiertes Kapital von mindestens 100.000 Euro ausweisen. Die 50 dort am häufigsten vertretenen Aktien werden dann möglichst gleichgewichtet in das Musterdepot aufgenommen. Die dahinter stehende Idee ist, mit den jeweiligen Trader-Lieblingen auf lange Sicht eine gute Performance zu erzielen. Das ist trotz eines im Nachhinein sehr unglücklichen Timings bei der Eröffnung des wikifolios bislang gut gelungen. Nach einem schnellen Drawdown im Zuge des „Corona-Crashs“ im Frühjahr 2020 stieg der Kurs kontinuierlich an. Aktuell liegt die Gesamtperformance bei plus 56 Prozent. Bei den Ende Februar neu aufgenommenen Titeln waren mit Nordex und Verbio zwei absolute Volltreffer dabei. Die beiden Aktien liegen aktuell mit 26 bzw. 15 Prozent im Plus. Bei Teladoc und Baidu lief es nicht so gut.

+73,6 % 1 Jahr 0,85 × Risiko-Faktor

EUR 9.574.846,48 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +48,8 Prozent

Geduld und Kontinuität wird belohnt

Ebenfalls nach eindeutigen Kriterien erfolgt die Titelauswahl bei dem seit Ende 2012 existierenden wikifolio Qualität, angelehnt an Susan Levermann von Stephan Pflug ( Leise ). Das erlebte in den ersten 4,5 Jahren einen unvergleichlichen Höhenflug, als sich der Kurs bei überschaubaren Rücksetzern mehr als vervierfachte. Die damals markierten Hochs konnten dann aber mehrere Jahre lang nicht mehr nachhaltig überschritten werden. Zwischendurch betrug der Maximalverlust rund 43 Prozent, obwohl der Trader an seiner Strategie weiter festgehalten hatte. Ein schönes Beispiel dafür, dass es für nahezu jeden Handelsansatz sehr gute und weniger gut passende Börsenphasen gibt. Die auf den Erfahrungen der früheren Fondsmanagerin Susan Levermann basierende Strategie hat in diesem Jahr aber wieder zu neuen Rekorden geführt. Der Fokus auf Aktien mit einem kleinen KGV, einer hohen Eigenkapitalquote, einer hohen EBIT Marge, einer hohen Eigenkapitalrendite und einigen anderen Kennzahlen brachte dem Trader unter dem Strich eine jährliche Durchschnittsperformance von rund 23 Prozent ein. Auf Jahressicht gelang sogar ein weit überdurchschnittliches Plus von 74 Prozent.

