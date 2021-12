Die Bestseller-wikifolios im November

Statistisch waren die Voraussetzungen also gut, geholfen hat das dem DAX im laufenden Jahr leider nicht. Eine sehr schwache zweite Monatshälfte sorgte am Ende für einen Verlust von 3,8 Prozent. Das ist die schwächste Performance seit November 2008 als kurz zuvor die Lehman-Pleite eine globale Finanzkrise auslöste. Aber auch dieses Mal beweisen die Trader, dass man einem schwachen Gesamtmarkt mit aktivem Depotmanagement trotzen kann.

Bei den Anlegerlieblingen im November fällt vor allem der deutliche Anstieg des wikifolios Augmented- und Virtual-Reality in den vergangenen Wochen ins Auge. Letzterer lässt sich hauptsächlich mit der Rally der aktuell mit knapp 45 Prozent stark gewichteten Nvidia-Aktie erklären.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im November sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im November (in Euro) The Million EUR Club +215,2 % (seit 03.12.2018) 235 1 884 780,84 Augmented- und Virtual-Reality +873,5 % (seit 30.10.2014) 17 1 846 191,73 UMBRELLA +1.585,0 % (seit 16.09.2012) 246 1 718 871,39

Ruhige Hand statt Aktionismus

Über 20 Prozent hat der Chip-Spezialist seit Ende Oktober zugelegt, im laufenden Jahr summieren sich die Pluszeichen damit schon auf 140 Prozent. Bei dem von Holger Aßmann ( TRENDLINK ) für die Finanzplattform Trendlink verwalteten wikifolio Augmented- und Virtual-Reality betragen die Zuwächse in diesen Zeiträumen 18 bzw. 103 Prozent.

Die Zusammensetzung des seit sieben Jahren bestehenden Portfolios wurde dabei nicht großartig verändert. 2021 gab es lediglich bei Apple und Meta Platforms (ehemals Facebook) Käufe. Ansonsten ist nur der zuvor mit rund 70 Prozent noch deutlich höhere Anteil bei Nvidia zuletzt sukzessiv reduziert worden. Dabei fielen Gewinne von bis zu 1.360 Prozent an.

Das Musterdepot enthält Aktien von Unternehmen, die eine „inhaltliche Nähe“ zum Thema Augmented- und Virtual-Reality aufweisen. Dabei geht es grob formuliert um die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung – ein Thema, das in Zukunft nicht nur im Privatbereich deutlich an Bedeutung gewinnen könnte. Entsprechend groß ist das Interesse der Investoren an dem pro Jahr im Schnitt um 38 Prozent gestiegenen Musterdepot. Bei dem Ranking der wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Zertifikat hat es im November aber trotzdem „nur“ für den zweiten Platz gereicht.

Augmented- und Virtual-Reality TRENDLINK DE000LS9EEQ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +884,6 % seit 30.10.2014

+103,1 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor

EUR 2.859.444,66 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +37,8 Prozent

Folge dem Kapital…

Ganz oben in dieser Rangliste steht zum allerersten Mal überhaupt ein Dachwikifolio. Es wird von Dominik Reithofer ( LongRunINVEST ) betreut und trägt den Namen The Million EUR Club . Zur Auswahl stehen dem Trader laut Handelsidee alle wikifolios, die über die dazugehörigen Zertifikate bereits mehr als eine Million Euro an Investorengeldern einsammeln konnten. Zudem dürfen die Trader keine Hebelprodukte einsetzen. Inhaltlich sollen sich die verschiedenen Ansätze der Referenzportfolios möglichst gegenseitig ergänzen.

Den Schwerpunkt legt Reithofer aktuell auf das Segment der Kryptowährungen, der über die zwei größten der insgesamt zehn Depotwerte abgedeckt wird. Deren unter dem Strich überaus starke Performance hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich der Wert des Dachwikifolios nach exakt drei Jahren mehr als verdreifacht hat. Eines dieser wikifolios besteht dabei nur aus einem einzigen ETF auf die Kryptowährung Ether. Neben dem durchschnittlichen Jahresplus von 80 Prozent fällt hier auch der maximale Drawdown von 95 Prozent ins Auge. Heftige Schwankungen also, die beim Dachwikifolio auf dieselbe Risikokennzahl aber nicht entscheidend durchgeschlagen sind. Der richtige Mix hat hier also in der Vergangenheit für stattliche Renditen bei geringerer Volatilität gesorgt. Der Maximalverlust liegt bislang nämlich nur bei geringen 20 Prozent.

The Million EUR Club LongRunINVEST DE000LS9QBX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +217,0 % seit 03.12.2018

+71,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.038.267,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +47,5 Prozent

Top-Trader favorisiert Impfstoff-Spezialisten

Die Nummer drei der Anlegerlieblinge im November ist ein alter Bekannter. Das wikifolio UMBRELLA von Richard Dobetsberger ( Ritschy ) ist in diesem Ranking schon öfter aufgetaucht. Der Trader setzt hier unverändert auf Unternehmen mit einem großen Innovationspotential aus den Segmenten Pharma und New Technology und konzentriert sich dabei momentan vor allem auf die beiden Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna . Sie machen 38 Prozent des Portfolios aus. Zusammen mit Biontech kommen die Branchenplayer auf einen Depotanteil von sogar 43 Prozent. Der relativ starke Kursrückgang im Februar konnte mittlerweile wieder ausgemerzt werden. Ende November wurde mal wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Nach gut neun Jahren liegt das wikifolio mit über 1.600 Prozent im Plus.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.593,1 % seit 16.09.2012

+58,4 % 1 Jahr 0,82 × Risiko-Faktor

EUR 18.099.916,44 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +36,1 Prozent