Bestseller wikifolios im November

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im November waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Topnews +103,4 % (seit 08.11.2019) 1.318.394 Multi-Asset Allokation +299,4 % (seit 16.05.2018) 4.320.938 Universe Trader +31,5 % (seit 21.04.2022) 261.203

Kurzfrist-Trading mit sehr guter Rendite/Risiko-Ratio

wikifolio Trader Harald Mueller ( BobbyM ) gelang mit seinem wikifolio Topnews im November ein kleines Plus. Seit dem Start des Musterdepots vor gut vier Jahren hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und seit der Emission des wikifolio-Zertifikats im August 2020 ging es um 32 Prozent nach oben. In Kombination mit einem sehr überschaubaren maximalen Verlust von nur 14 Prozent weist das wikifolio ein starkes Rendite/Risiko-Verhältnis von 1,8 aus. Das beschert dem Trader einen Platz in den Top 10 der wikifolio Rangliste.

Die Entwicklung des Gesamtmarktes spielt hier nur eine sehr untergeordnete Rolle. Mueller konzentriert sich bei seinem Handeln auf kurzfristige Trading-Optionen, zum Beispiel im Zuge einer erhöhten Volatilität nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Weil die Positionen in der Regel nur wenige Stunden gehalten werden, liegt der Cash-Bestand zwischendurch immer mal wieder bei 100 Prozent.

Topnews BobbyM DE000LS9QDK4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +103,4 % seit 08.11.2019

EUR 1.318.472,42 Investiertes Kapital +7,1 % Performance (1 J)

4,5 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +19 %

Multi-Asset-Ansatz mit aktuellem Fokus auf Uran-Aktien

Seitwärts hat sich im November das von Philipp Weller ( Phillippoooo ) betreute wikifolio Multi-Asset Allokation entwickelt. An der überaus erfolgreichen Gesamtbilanz seit dem Start im Mai 2018 ändert das nichts. In den 5,5 Jahren hat sich der Wert des Musterdepots vervierfacht, woraus sich eine durchschnittliche p.a.-Rendite von rund 28 Prozent errechnet. Bei einem gleichzeitig nur 22 Prozent betragenden Maximalverlust und einem ebenfalls überdurchschnittlich hohen Rendite/Risiko-Verhältnis von 1,1 hat es das nur knapp unter Allzeithoch notierende Portfolio auf den 29. Platz der wikifolio Rangliste geschafft.

Grundlage des Erfolgs ist die Strategie des Traders, der je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis mit unterschiedlicher Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen setzt und sich dadurch möglichst hohe langfristige Renditen erhofft. Entsprechend breit gestreut sieht das aus 49 Aktien und 11 ETFs bestehende Depot aus, das unter anderem einen relativ hoch gewichteten Short-ETF (moderat gehebelt) auf den S&P 500 enthält. Die als absolute Top-Holding fungierende Aktie von Yellow Cake ragt mit einem Depotanteil von 22 Prozent dann aber doch aus der breiten Masse der zahlreichen Werte hinaus. Hier zeigt sich die auch in seinen Kommentaren zuletzt noch mal untermauerte Überzeugung des Traders, dass Uran-Aktien u.a. wegen der positiven Angebot- und Nachfrage-Lage aktuell ein sehr viel versprechendes Investment darstellen.

Multi-Asset Allokation Phillippoooo DE000LS9NF29 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +300,5 % seit 16.05.2018

EUR 4.332.985,55 Investiertes Kapital +4,2 % Performance (1 J)

18,5 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +28,4 %

Erfolg durch Disziplin, Ehrgeiz und Transparenz

Bei dem von Fabian Kracht ( UniverseOptions ) seit 18 Monaten verwalteten wikifolio Universe Trader ist der Kurs Ende November auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Trotz eines Rückschlags in den letzten beiden Tagen des Monats sprang unter dem Strich ein Plus von über sechs Prozent heraus. Insgesamt gelang dem Trader bislang bei einem Maximalverlust von nur 15 Prozent eine positive Wertentwicklung von 33 Prozent.

Das bunt gemischte Portfolio besteht zurzeit aus über 50 Aktien, zwei ETFs (auf Bitcoin und Gold) und einem DAX-Put. Der dient nach dem starken Anstieg des Aktienportfolios als Absicherung gegen kurzfristige Kursrücksetzer. Der Trader, der an den Börsen großen Wert auf Disziplin, Ehrgeiz und Transparenz legt, bezeichnet seinen Handelsstil als „Trading mit fundamentalen und charttechnischen Analysen“. Die jeweils vorherrschende Marktphase spielt für ihn dabei eine große Rolle.

Universe Trader UniverseOptions DE000LS9TUY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +31,5 % seit 21.04.2022

EUR 261.075,79 Investiertes Kapital +31,0 % Performance (1 J)

32,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +19,6 %