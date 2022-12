„Ich denke, 2023 wird ein erfolgreiches Jahr“

„Das ist ein Thema, das uns weiter bewegen wird“, sagt Arne Briest im Gespräch mit dem Börsenradio. Konkret meint er damit den demografischen Wandel, das Älter werden und den damit einhergehenden Bedarf an Gesundheitsleistungen, inklusive Robotik und KI. Mit seinem wikifolio Healthcare Demography hat der Trader in 10 Jahren eine Performance von gut 380 Prozent erwirtschaftet. Natürlich blieb das Depot von der Bärenmarktstimmung 2022 nicht verschont. 2022 war laut Briest ein bemerkenswertes Jahr, weil sehr volatil und schwer vorhersehbar. Im Podcast spricht er über seine Top-Holdings wie Novo Nordisk, dem Marktführer im Bereich Diabetes. Dem Unternehmen traut er, wie er selbst sagt, zweistelliges Wachstum zu. Novo Nordisk ist wenig verwunderlich auch der Sieger des großen wikifolio Health-Aktien-Checks.

