Arne Briest hat Healthcare Demography mittlerweile durch zwei große Krisen geführt: Den Börseneinbruch im März 2020 im Zuge der Corona-Pandemie sowie den Bärenmarkt im laufenden Jahr. In beiden Fällen wurden natürlich auch Healthcare-Werte abgestraft, sagt Briest, sie kamen aber schnell wieder zurück. Im Interview mit dem Börsenradio begründet der Trader: „Es handelt sich nicht um einen Trend, der durch Gesetze oder Marketing gemacht wird, sondern aufgrund des demografischen Wandels vorhanden ist. Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt.“

