„Drei Jahre Pandemie haben gezeigt, wie wichtig das Thema in der Zwischenzeit ist“

Mit dem Börsenradio spricht er über seine Handelsidee, mit der er sogar das schwierige Börsenjahr 2022 im Plus bewältigt hat. „Drei Jahre Pandemie haben gezeigt, wie wichtig dieses Thema in der Zwischenzeit ist“, so Jung. Obwohl das wikifolio langfristig ausgelegt ist, verfolgt Jung keine Buy-and-Hold-Strategie – Abschwünge, wie jener des letzten Jahres, sollen nicht mitgenommen werden. In solchen Phasen steigt er aus dem Markt aus. Auch aktuell besteht das wikifolio noch zu gut 40 Prozent Cash. Warum? Das und mehr verrät er im Interview - inklusive seiner Aktien-Favoriten.