BYD: Weltmarktführer mit deutlich gesunkener Bewertung

Ambitionierte Ziele in Deutschland

Dass die Erfolgsstory von BYD weiter voranschreitet, daran zweifelt aktuell wohl kaum jemand. Die Automobilexperten der TU Chemnitz haben vor kurzem erst einen Ausblick veröffentlicht, wonach im Jahr 2025 1,1 Millionen Fahrzeuge von China nach Europa exportiert werden dürften. In diesem Jahr sollen es noch (oder schon) rund 600.000 Autos sein. Der Anteil Chinas bei den neu zugelassenen Elektro-Autos soll demnach von aktuell schon fast 20 Prozent auf über 25 Prozent steigen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird BYD als Marktführer von diesem Kuchen ein großes Stück abbekommen. Am deutschen Markt ist das Unternehmen derweil noch gar nicht vertreten. Wie BYD-Europachef Michael Shu dem Handelsblatt in einem Interview vor einigen Wochen erzählt hat, hat BYD aber ganz klar das Ziel, in Zukunft der größte ausländische Hersteller von E-Fahrzeugen in Deutschland zu werden. Die Chinesen peilen dabei einen Marktanteil von rund 5 bis 6 Prozent an. Die deutschen Branchenplayer können sich also warm anziehen. Zumal die angedachten Strafzölle der EU bei Automobilexperten aktuell auf heftige Kritik stoßen.