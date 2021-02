Tolle Konditionen beim cash.ch-Neukundenangebot!

Wir versorgen unsere Community nicht nur mit Informationen über die aussichtreichsten Aktientitel, die erfolgreichsten wikifolios und die besten Trader – sondern wir machen unsere Community auch mit Vergnügen auf den einen oder anderen guten Deal aufmerksam.

Dazu zählt das aktuelle Neukundenangebot unseres Kooperationspartners cash.ch. Wer bis zum 31.März 2016 auf der Finanzplattform ein Trading-Konto eröffnet, spart nicht nur Bankgebühren sondern handelt online um nur 29 Schweizer Franken pro Trade. Darüber hinaus erhält jeder neue Nutzer einen Gutschein für die Webseite geschenkidee.ch in der Höhe von 100 Franken ab einer Einlage von mindestens 20.000 Franken. Bei einer Einlage von 100.000 Franken erhalten Sie sogar einen Gutschein im Wert von 300 Franken.

Mit dem Konto erhalten Sie Zugang zu allen wichtigen Börsen, eine Einlagensicherung bis 100.000 Schweizer Franken und Sie bekommen das Profi-Abo inklusive Realtime Quote kostenlos dazu. All das erhalten Sie für nur 20 Schweizer Franken Depotgebühr pro Quartal.

Seit März 2015 ist die führende, Schweizer Wirtschafts- und Finanzplattform cash.ch ein wichtiger Medien- und Brokerpartner von wikifolio.com. Sie stellt rund um die Uhr Nachrichten zu Wirtschafts-Themen zur Verfügung und informiert über aktuelle Themen aus den Bereichen Geld und Finanz.

