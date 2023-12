Coinbase: Fast 400 Prozent Kursgewinn und noch viel Fantasie

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Coinbase-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Das Jahr 2022 war für Kryptowährungen eine einzige Katastrophe. Nachdem die Kurse von Bitcoin und Co. regelrecht einbrachen, stand am Ende des Jahres auch noch die Pleite der Kryptobörse FTX. Die vielen Mahner und Warner schienen mit Blick auf diverse Skandale Recht zu behalten. Gut zwölf Monate später sieht die Welt aber schon wieder anders aus. Den Bitcoin gibt es immer noch und wird zusammen mit anderen Krypto-Assets wie Ethereum oder Solana sogar verstärkt nachgefragt. Seit Jahresbeginn sind die Kurse der drei beliebten Kryptowährungen dadurch zwischen 90 und 520 Prozent gestiegen.

Reichlich Fantasie durch neue Bitcoin-Spot-ETFs

Davon profitiert indirekt auch Coinbase als weltweit größte börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen. Deren Aktie ist in dieser Woche auf neue Jahreshochs geklettert. Im laufenden Börsenjahr hat sich der Kurs fast vervierfacht. Neben den insgesamt deutlich angesprungenen Handelsaktivitäten profitiert Coinbase auch von den Problemen anderen Handelsplätze, wie zum Beispiel Binance. Hinzu kommt, dass Coinbase als potenzieller Verwahrer von Coins der womöglich in Kürze offiziell von der amerikanischen Börsenaufsicht genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs gilt. Die Fantasie rund um diese immer wahrscheinlicher werdenden Zulassungen beflügelt die gesamte Branche.

In der Gunst der wikifolio Trader ist die Aktie zuletzt ebenfalls gestiegen. Zudem war der Titel mit 256 Trades und 138 Käufen (54 Prozent) in den vergangenen sieben Tagen unter den Top-5 der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Analysten teilen den Optimismus aber nur in Teilen. Zwar liegt das höchste Kursziel laut aktien.guide bei 160 Dollar und damit 19 Prozent über dem aktuellen Kurs, im Durchschnitt taxieren die Researchhäuser den fairen Wert des wahrscheinlich noch einige Jahre lang defizitären Unternehmens aber lediglich auf gut 92 Dollar:

Trader hofft auf den „Ritterschlag“

In dem von Thorsten Mosel ( coblenztrade ) seit gut acht Jahren betreuten wikifolio Leitwolf Multi Konzept ist Coinbase mit einem Depotanteil von über 12 Prozent trotzdem der zweitgrößte Titel. Der Trader, der eine sehr flexibel angelegte Strategie verfolgt, liegt bei der stückweise ausgebauten Position bereits mit 25 Prozent im Plus. Und er spekuliert auf mehr: „Wie es aussieht, geht der Krypto-Winter zu Ende und alle Pessimisten liegen wie so oft daneben. Sollte BlackRock den Zuschlag für einen Bitcoin-ETF bekommen, soll Coinbase als Verwahrstelle fungieren. Das käme einem öffentlichen Ritterschlag gleich“. Das Musterdepot, das 2022 ebenfalls stärkere Rückschläge hinnehmen musste, kommt seit Jahresbeginn auf einen überdurchschnittlich starken Wertzuwachs von 34 Prozent. Dadurch ist die Gesamtperformance auch wieder auf 128 Prozent oder 10,5 Prozent p.a. gestiegen.

Leitwolf Multi Konzept coblenztrade DE000LS9HFX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +136,0 % seit 19.09.2015 EUR 105.512,40 Investiertes Kapital +29,4 % Performance (1 J) 25,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +10,8 Prozent

Vermögensverwalter ist frisch eingestiegen

Christian Mallek, der als Vermögensverwalter von SIGAVEST das vor gut zehn Jahren eröffnete wikifolio VV Aktien flexibel verwaltet, hat bei der Coinbase-Aktie Ende November zugeschlagen: „Wir kaufen Coinbase. Die Aktie hat sich charttechnisch freigeschwommen und sollte vom erwarteten Anstieg des Bitcoin erheblich profitieren. Das Interesse an Kryptowährungen wird unserer Ansicht nach deutlich zunehmen“. Mit einem Depotanteil von gut sieben Prozent ist die Aktie momentan der viertgrößte Wert in dem seit dem Start mit 126 Prozent oder 8,4 Prozent p.a. vorne liegenden wikifolio.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +128,2 % seit 04.11.2013 EUR 1.140,98 Investiertes Kapital +8,4 % Performance (1 J) 22,7 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,6 Prozent

