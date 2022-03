„Der richtige Zeitpunkt, mit dem Ansparen zu beginnen, ist immer genau jetzt“

Doch das war bekanntlich nur der Anfang. Im Video geht es unter anderem auch darum, was wikifolios von Fonds oder ETFs unterscheidet, wie man attraktive wikifolios finden kann und was die Trader auszeichnet. Außerdem ist der wikifolio-CEO, wie er selbst sagt, ein Verfechter des regelmäßigen Ansparens: „Wenn man 250 Euro pro Monat für 30 Jahre spart, dann bekommt man zuverlässig 2500 Euro für 20 Jahre danach wieder raus – das heißt es gibt einen garantierten Tenbagger (Verzehnfacher, Anm.), wenn man langfristig denkt und dauerhaft spart.“

Andreas von comdirect und Andreas von wikifolio werfen natürlich auch einen kleinen Blick in die Zukunft der Social-Trading-Plattform. Das und mehr Insights zu Social Trading, wikifolio und Co. im Video!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.