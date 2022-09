Energie-Aktien: Gibt es noch günstige Einstiegschancen?

Die folgende Grafik zeigt die qualitative Unternehmenseinschätzung – mehr Infos dazu hier - in Verbindung gebracht mit der Preisbewertung der wikifolio Trader. Die horizontale Achse gibt die Preiseinschätzung wieder: Je weiter rechts, umso attraktiver ist die Aktie bewertet. Auf der vertikalen Achse wird die Qualität des Unternehmens eingestuft. Je mehr Punkte (also je weiter oben), umso besser.

Die drei Gewinner des aktuellen Aktien-Checks Linde , Enphase Energy und Encavis wurden von den Umfrageteilnehmern als fair bepreist bis leicht überbewertet wahrgenommen. Bei Enphase und Encavis ist das angesichts der bereits vollzogenen Rally nicht verwunderlich. Vor allem der Verzehnfacher Enphase ist aktuell kein KGV-Schnäppchen mehr. Die Aktie hat zuletzt selbst dem negativen Marktumfeld trotzen können und ist auf neue Hochs ausgebrochen. Eine Verschnaufpause scheint zumindest angebracht. Dennoch: Auf wikifolio.com überwiegen die Käufer. In den letzten 30 Tagen wurde die Aktie in 89 wikifolios gehandelt. In gut 56 Prozent davon wurde die Position aufgestockt oder erstmals gekauft.

