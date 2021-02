Es ist soweit: Die ersten wikifolios sind investierbar!

Ein weiterer Schritt Richtung Commercial Launch ist erfolgt und die ersten 8 wikifolios sind investierbar!

Folgende wikifolios haben den es geschafft und sind nun investierbar:

- Antizyklische Chancen - DE000LS9AAJ6

- Krisensichere Investments - DE000LS9AAJ6

- Global Titans der Euroländer - DE000LS9AAG2

- Solides Wachstum - DE000LS9AAB3

- Niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis - DE000LS9AAC1

- Contrade - DE000LS9AAH0

- MomentumTrading-spekulativ- - DE000LS9AAD9

- Dividenden-Kaiser - DE000LS9AAF4

In diese wikifolios kann ab sofort über die ISIN bei folgenden Brokern investiert werden.

- S Broker

- Sino

- DAB Bank

- Vitrade

Weitere Broker folgen in den nächsten Wochen!

Falls Sie noch kein Brokerkonto haben können Sie HIER einen neuen Account erstellen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ihr wikifolio Team

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.