wikifolio.com jetzt auch in der Finanzen100 iOS App

Ab heute ist es offiziell: Die neue Version der Finanzen100 App für iOS ist da – und mit ihr die wikifolios auf allen iPhones und iPads! Jetzt können alle investierbaren wikifolios auch unterwegs in der gewohnten Transparenz eingesehen werden.

wikifolio-Zertifikate auf die Watchlist legen und beobachten oder einfach im Bereich "Recherche" über den wikifolio.com Button zu den aktuellen Top-Handelsideen der Top-wikifolio-Rangliste, den letzen Kommentaren oder den kürzlich getätigten Trades auf wikifolio.com gelangen - dies alles ist jetzt für alle iOS- und Android-Nutzer mobil möglich.

Spezielle wikifolio-Ansicht

Die wikifolio.com Transparenz wird auch in der Finanzen100 App konsequent weitergeführt: Die spezielle wikifolio-Ansicht gewährt Einblick in den aktuellen Kurs, die wichtigsten Performance Kennzahlen, die grundlegende Handelsidee und das aktuelle Depot.

Zusätzliche wikifolio.com Community Inhalte

Die Einzelwertansichten von Finanzen100 werden mit Informationen aus den wikifolios, die diesen Wert im Depot haben angereichert. wikifolios, die diesen Wert enthalten, Kommentare zu den jeweiligen Werten und die Top-Trades werden dargestellt.

Jetzt die Finanzen100 App mit wikifolio.com gratis downloaden

iOS App für Apple-Geräte im App-StoreFinanzen100 App für Android im Google Play Store!Finanzen100 iOS App mit wikifolio.com im App-Store

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.