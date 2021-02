wikifolio.com auf dem Finanzforum in München und Frankfurt

wikifolio.com war wieder einmal „on Tour“ und hatte das große Vergnügen auf dem Finanzforum in München, als auch in Frankfurt in der letzten Woche sprechen zu dürfen. Gemeinsam mit dem allseits bekannten Finanzjournalisten und „TV-Star“ Hermann Kutzer wurde über Themen wie die Eurokrise, die aktuell unberechenbaren Rohstoffmärkte und vor allem auch über die Kapitalmarkt-Verdrossenheit der Deutschen gesprochen.

wikifolio.com hatte im Rahmen des Finanzforums auch Gelegenheit sein innovatives Geschäftsmodell ausführlich vorzustellen. Es gab hier viele interessante Fragen und Anmerkungen der Teilnehmer – man merkte, dass vielen das Thema Geldanlage unter den Nägeln brennt.

Neben wikifolio waren auch der Broker xtb, die Fonds-KAG Fidelity, das Deutsche Anleger Fernsehen und auch die SdK (Schutzvereinigung der Kleinanleger) anwesend, die sich ebenfalls den Fragen der zahlreichen Teilnehmer stellten.

Die beiden Veranstaltungstage wurden jeweils mit einem XING Networking Event ausgeklungen. Bei Fingerfood traf man sich zum gemeinsamen Plaudern über Wirtschaftsthemen und die aktuellen Trends am Kapitalmarkt.

„Nehmen Sie ihr Geld selbst in die Hand“, war einer der Appelle von Hermann Kutzer – und dem wollen wir uns als wikifolio.com natürlich gerne anschließen.

Schön war’s und Spaß hat es gemacht – wir sind auch im nächsten Jahr wieder dabei! ;-)





Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.