Aktiengattungen von Haier wecken Begehrlichkeiten

Seit einiger Zeit wird die Aktie sowohl in China (A-Aktien) als auch in Hongkong (H-Aktien) und bei uns in Deutschland ( D-Aktien ) gehandelt. Alle drei Gattungen sind als gleichwertig anzusehen, auch was beispielsweise den Dividendenanspruch angeht. Trotzdem werden die D-Aktien mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Das lockt natürlich Spekulanten an. Auch deshalb war es hierzulande rund um den Jahreswechsel zu einem wahren Run auf die Aktie gekommen, die sich dadurch innerhalb von drei Monaten mehr als verdreifachen konnte.