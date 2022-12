Shop Apotheke: Anleger wollen die bittere Pille nicht schlucken

Danach ging es jedoch ebenso schnell wieder bergab. Die Durchimpfung der Bevölkerung nahm Fahrt auf und eine Entspannung der pandemischen Lage war abzusehen. Die zuvor gehypten Corona-Aktien brachen ein. Shop Apotheke Europe war da keine Ausnahme. 2021 und 2022 baute das Wertpapier kontinuierlich die zuvor erzielten Gewinne ab. Heute ist die Aktie mit 46 Euro wieder in etwa so viel Wert wie vor dem Corona-Hype.

In einem aktuellen Community-Voting auf wikifolio.com kommt Shop Apotheke Europe ebenfalls nicht gut weg. 61 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass die Aktie auf Vor-Corona-Niveau immer noch zu teuer ist. 28 Prozent halten sie für fair bewertet und zwöf Prozent glauben an eine Unterbewertung.

