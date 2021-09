Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten lässt sich dieses Handelsmotiv aktuell bei Coinbase. Die Aktie der Krypto-Handelsplattform nimmt nach ihrem turbulenten Börsenstart im April – nach einer Spitzenbewertung folgte in den ersten Handelstagen ein Blitzcrash - in den letzten Wochen deutlich an Fahrt an. Das freut die Trader-Community. So kommentiert etwa Thorsten Mosel ( coblenztrade ): „Coinbase ist aktuell wieder im grünen Bereich. Bis jetzt war die Wertenwicklung des Titels nicht förderlich, ich bin aber optimistisch gestimmt für die Zukunft.“ In seinem wikifolio Leitwolf Multi Konzept nimmt die Aktie mit einer Gewichtung von 6,1 Prozent derzeit die drittgrößte Portfolio-Position ein.

Leitwolf Multi Konzept coblenztrade DE000LS9HFX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +171,7 % seit 19.09.2015

+51,0 % 1 Jahr 0,99 × Risiko-Faktor

EUR 110.929,24 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 18,8 Prozent

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Nennenswert gefallen ist die Aktie des deutschen Schmuck-Versandhändlers elumeo in der letzten Handelswoche zwar nicht, seit Ende Juni lässt sich allerdings eine Kurskorrektur beobachten. Nun dürften viele Trader die Aktie wieder für fair bewertet halten.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also das Mitnehmen von Gewinnen – ließ sich letzte Woche allen voran beim deutschen Telekommunikationsausrüster Adva Optical Networking beobachten. Trader verkauften die Aktie des Glasfaserspezialisten am Mehrjahreshoch, nachdem das Wertpapier auf Jahressicht mehr als hundert Prozent Performance erzielte. Ausschlaggebend für die Kurszuwächse war zuletzt vor allem das Bekanntwerden eines Übernahmeangebots durch den US-Konzern Adtran. Dieser will mit Adva zum Unternehmen „HoldCo“ verschmelzen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche den deutschen Baustoffkonzern Sto. Den Grund für Verkäufe und Kursverluste kennt Trader Lennart Marxen ( Moneyboxer), der die Aktie mit 5,6 Prozent in seinem wikifolio Smart Selection - Green gewichtet hat: „Die Umsatzentwicklung ist gut, das Ergebnis kann aber wegen höherer Rohstoffpreise nicht mithalten. Der Markt reagiert negativ.“

