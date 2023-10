Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Taking Profit bei Auto1

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Auto1 Group 8,27% autoist cars + high 2 New Work 6,16% Global Growth Selection 3 Globalstar 5,26% Strategien erfahrener Manager 4 Riot Blockchain 5,89% Riu Trading mit Hebel 5 Tesco 5,23% PertDiv

Beim Online-Autohändler Auto1 Group ist der Wurm drin. Im zweiten Quartal brach der Umsatz um 22,8 % ein und man schreibt Verluste: Im Gesamtjahr sollen sie sich auf 50 bis 70 Millionen Euro belaufen. Die Aktie notiert bei 6,5 Euro und hat binnen 3 Jahren 88 % ihres Wertes verloren. 13 Analysten haben laut Daten von aktien.guide eine Empfehlung für die Aktie ausgesprochen. Sie glauben mehrheitlich an die Wende: 7 sagen „Kaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,48 Euro, das entspricht einem Potential von 58 %. Die Aktie konnte sich auf Wochensicht von dem Kurs-Schlamassel leicht erholen, was die wikifolio Trader zu Gewinnmitnahmen veranlasst hat.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.