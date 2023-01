Wie Inflation oft missverstanden wird

Diese Zahlen lassen sich anhand der Rohdaten der Statistik Austria auch entsprechend nachvollziehen. Dennoch ist die Darstellung verkürzt und unter Umständen irreführend. Wenn medial über Inflation berichtet wird, ist in der Regel von der Preisänderung im Vergleich zum Vorjahr die Rede. Bei den genannten Daten handelt es sich also nicht um die Teuerung im Dezember, sondern um die im Dezember gemessene Teuerung der letzten 12 Monate (relativ zum Dezember des Vorjahres).

Nehmen wir beispielsweise an, dass die Verbraucherpreise 0,17 % pro Monat steigen (entspricht in etwa dem langfristigen jährlichen Inflationsziel von 2 %), und in nur in einem Monat die Teuerung 10 % beträgt.