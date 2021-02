wikifolio.com goes International und andere Neuerungen!

In den letzten Wochen hat sich auf wikifolio.com wieder einiges getan. Die Änderungen reichen vom Launch einer Internationalen Version bis hin zur Verbesserungen der Funktionalität. Alle Details dazu sind in diesem Blogbeitrag nachzulesen!

wikifolio.com ist International

Wir haben die Plattform im Hintergrund vollständig überarbeitet, um sie fit für neue Sprachen zu machen. In einem ersten Schritt haben wir die Website für Besucher außerhalb Deutschland, Österreichs und der Schweiz in englischer Sprache verfügbar gemacht.

Die Internationale Version soll uns dabei helfen, die Idee von wikifolio.com in die Welt hinaustragen und bildet die Basis für die geplante Expansion in weitere Märkte. Welche Länderversion angezeigt werden soll, lässt sich ganz einfach über das Auswahlfeld neben dem Anmelde-Button einstellen.

Registrierung mit Telefonnummer

Wir möchten unser umfassendes, telefonisches Serviceangebot in Zukunft nicht nur Tradern mit einem investierbaren wikifolio sondern allen Nutzern anbieten. Daher erweitern wir unser Registrierungsformular und fragen nun teilweise bereits an dieser Stelle nach einer Telefonnummer. So können wir einem erweiterten Nutzerkreis bei Fragen rund um die Funktionsweise von wikifolio.com weiterhelfen.

Folgende Fehler gehören nun der Vergangenheit an:

Gelegentlich kam es beim h inzufügen von UBS Wertpapieren zu Problemen. Dieser Fehler ist nun behoben.

Wenn wikifolios von Status „Publiziert“ in den Status „Investierbar“ wechseln, wird die Änderung nun rascher in der wikifolio-Suche angezeigt.

wikifolio-Zertifikate können nun auch kurz nach der Emission problemlos zu Dachwikifolios hinzugefügt werden.

Beim Erstellen eines wikifolios wurde ein Anzeigeproblem im Bereich „Entscheidungsfindung“ behoben

Ein Anzeigenproblem bei Teilausführungen von Trades wurde gelöst

Ein Fehler bei der automatischen Linkerstellung der Social-Media-Buttons wurde behoben

Die Darstellung des Trading-Dialogs wurde verbessert, bei langen Wertpapiertiteln erfolgt nun eine automatische Kürzung auf relevante Informationen

Die wikifolio-Suche wurde verbessert und liefert nun unabhängig von gesetzten Filtern bei Eingabe einer ISIN zuverlässig das passende Ergebnis

Die Darstellung von Nachkommastellen im Kontoauszug wurde vereinheitlicht.

Die Anzeige der Tagesperformance bei Wertpapieren von Société Générale und HSBC wurde verbessert und stimmt nun insbesondere auch zu Wochenbeginn wieder.

Ein Fehler bei der Beitragszuordnung im Blog wurde behoben

Kalkulatorischen Kaufkurse werden nun auch bei publizierten wikifolios stets korrekt angezeigt.

Ein Problem bei der Funktion „Passwort ändern“ wurde behoben

