Was genau ist die Markttiefe?

Wir versuchen, in diesem Blog immer wieder auf Kundenfragen einzugehen, die uns seit dem Start von wikifolio.com erreicht haben. Eine oft gestellte Frage ist: "Warum erhalte ich einen anderen Kaufkurs als die aktuelle Briefseite?"

In den meisten Fällen ist die Antwort, dass die Markttiefe im angefragten Wert leider keinen anderen Kurs zulässt. Was das genau bedeutet, möchten wir heute erklären.

Bei der Ermittlung der Markttiefe prüfen wir, zu welchem Kurs am Referenzmarkt das angefragte Volumen ausführbar wäre. Wie schon in vorangegangenen Posts erläutert, hedgen wir die Geschäfte, die Trader in ihren wikifolios machen, am Referenzmarkt. Aus diesem Grund betrachten wir bei der Kursstellung auch die Orderlage an der Referenzbörse.

Anhand eines Beispiels wird dieser Zusammenhang deutlicher. Ein Trader hat ein wikifolio mit einem Startkapital von € 10.000,- eröffnet und entschließt sich, sein gesamtes Kapital in Adidas zu investieren. Adidas notiert aktuell bei € 82,23 - er möchte also 121 Adidas Aktien kaufen. Allerdings sind in seinem wikifolio bereits € 205.000,- investiert, so dass bei uns selbstverständlich nicht die Stückzahl von 121 Adidas Aktien, sondern 2.480 Adidas Aktien zum Kauf angefragt werden. Jetzt kommt die Orderlage an der Referenzbörse (in diesem Fall Xetra) ins Spiel:



Quelle: Xetra System, Dt. Börse AG

Unter dem Feld „Ask“ stehen die verschiedenen Briefkurse und das Feld „AskQty“ zeigt die jeweilige Stückzahl zu den entsprechenden Kursen an.

Wir schauen also, zu welchem Mischkurs wir den direkten Hedge an der Börse bekommen und dieser Kurs wird dann dem Trader bei wikifolio.com zum Handel angeboten.

In unserem Beispiel kaufen wir als Hedge insgesamt 2.480 Adidas Aktien zu folgenden Preisen:

625 Stk. zu € 82,23

562 Stk. zu € 82,24

880 Stk. zu € 82,25

413 Stk. zu € 82,26

Daraus ergibt sich der Mischkurs von € 82,244. Der wikifolio-Trader erhält als Antwort den Preis von € 82,244, obwohl die erste Briefseite (somit also der erste Kaufkurs) bei € 82,23 liegt.

Bei sehr liquiden Werten, wie z.B. DAX-Werten, ist der Unterschied oftmals nicht groß. Bei sehr marktengen Werten kann der Kurs aus der Markttiefe allerdings erheblich abweichen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.