Die Aktie steigt und steigt: Medigene im Fokus

In einem insgesamt bislang recht lustlosen Handel „zwischen den Tagen“ fällt vor allem die überdurchschnittlich gute Performance der Medigene-Aktie auf. Das Biotech-Unternehmen, das kurz vor Weihnachten in den TecDAX aufgestiegen ist, steht bei relativ hohen Umsätzen nun schon den dritten Handelstag in Folge an der Spitze der Kursgewinner des 110 Werte umfassenden Sammelindex HDAX. Am Markt wird mangels klar erkennbarer Kurstreiber darauf spekuliert, dass Anleger auf gute Nachrichten bei den im Januar anstehenden Unternehmenspräsentationen bei mehreren Analysten setzen und sich im Vorfeld entsprechend positionieren. Zudem könnte der jüngste Anstieg auf ein neues Jahreshoch charttechnisch motivierte Anschlusskäufe ausgelöst haben. Auch bei wikifolio.com steht die Aktie bei den Tradern seit einigen Tagen vermehrt auf der Einkaufsliste.

Thomas Nöbel („Thomasius“) hat den Biotech-Titel gestern Nachmittag in sein wikifolio „Baldige Sterne & gefallene Engel” aufgenommen. Mit einem Depotanteil von rund 25 Prozent ist die Aktie damit jetzt eine von insgesamt vier Positionen in dem nahezu voll investierten Portfolio: „Zunächst letzter Wert im Depot: Medigene. Sieht erst einmal nach Korrektur gut aus“. Seit seinem Einstieg ist Medigene schon um fast 6 Prozent gestiegen, wodurch das im März 2014 gestartete wikifolio das erst vor kurzem markierte Allzeithoch anlaufen konnte. Bei einer Gesamtperformance von gut 40 Prozent fiel bislang ein Maximalverlust von etwas mehr als 11 Prozent an. Das erst Ende Februar aufgelegte wikifolio-Zertifikat ist seitdem bereits um rund 32 Prozent gestiegen. Der Trader nutzt „die Technische Analyse und dabei vor allem die Dow-Theorie, den MACD- und RSI-Indikator“ als „wichtigstes Analysekriterium“. An den Börsen ist er bereits seit Anfang des Jahrtausends aktiv und beschäftigt sich mittlerweile „im Durchschnitt drei bis vier Stunden“ mit seiner hier angewandten Strategie.

Daniel Seidel („DSTimeInvest“) hat bei Medigene zwei Tage vor Heiligabend zugegriffen, weshalb die in seinem wikifolio „Relative Bewegung - Turbo” mit 2,6 Prozent gewichtete Position auch schon einen Buchgewinn von fast 15 Prozent ausweist. Während der Einstieg nicht kommentiert wurde, postete der Trader jetzt ein „Medigene seit Kauf mit deutlicher Outperformance“, womit er den Nagel redensartlich voll auf den Kopf trifft. Der seit über 10 Jahren auf eigene Rechnung an den Kapitalmärkten agierende Trader bezeichnet seine Handelsstrategie als „mittel- bis kurzfristig angelegt“, wobei er „großen Wert auf den Einstiegszeitpunkt“ legt. Entsprechende Signale bekommt er über die Charttechnik, wo er zum Beispiel auf „kurzfristige Trends und den Schnitt des exponentiell gewichteten Durchschnitts (EMA)“ achtet. In dem seit gut 13 Monaten existierenden wikifolio ist der angestrebte Aktienanteil mit 40 Prozent voll ausgeschöpft. Bei den für Hebelprodukte, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate vorgesehenen restlichen 60 Prozent sieht das ganz anders aus. Hier setzt der Trader im nennenswerten Umfang aktuell nur auf fallende Kurse des Bund Futures, während über 50 Prozent des gesamten investierten Kapitals als Cashbestand gehalten werden. Bei einem maximalen Drawdown von gut 19 Prozent wurde bei dem wikifolio bislang eine Performance von rund 64 Prozent generiert, während das seit Anfang September handelbare wikifolio-Zertifikat mit knapp 10 Prozent im Plus notiert.

10 Aktien mit den meisten Trades (21.12-28.12.2016)



# Name ISIN TradingVolume All Trades Buys Sells 1 S&T AT0000A0E9W5 308.087,84 114,00 57 57 2 Evotec DE0005664809 25686,63263 114,00 66 48 3 Nordex DE000A0D6554 161.879,62 100,00 53 47 4 Morphosys DE0006632003 80341,86462 97,00 31 66 5 Adva DE0005103006 21894,19092 79,00 46 33 6 Siltronic DE000WAF3001 101.905,83 72,00 45 27 7 Medigene DE000A1X3W00 56735,54835 68,00 40 28 8 GFT Technologies DE0005800601 83671,02996 61,00 31 30 9 Dialog Semiconductor GB0059822006 1900,642964 51,00 42 9 10 Bechtle DE0005158703 148.616,23 48,00 21 27

Basis: alle investierbaren wikifolios

