Neue Schweizer Werte im Anlageuniversum – ab jetzt bei wikifolio.com handelbar!

In den vergangenen Wochen haben wir uns darum bemüht die Handelbarkeit von Schweizer Werten auszubauen neben dem, bereits komplett vorhandenen, Swiss Market Index (SMI) - sind nun auch Werte aus dem breiter gefassten Swiss Performance Index (SPI) handelbar.

Der Swiss Market Index, oder kurz SMI basiert als Bluechip Index auf den wichtigsten Aktiengesellschaften der Schweiz. Er ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz, mit aktuell 20 Werten (seit 2007 ist die Anzahl fixiert, davor schwankte die Anzahl der Titel zwischen 18 und 29).

Beim SMI handelt es sich um einen Kursindex – sprich Dividenden fließen nicht in den Index ein.

Die enthaltenen Titel entsprechen momentan ungefähr 90 Prozent des Handelsvolumens aller Schweizer und Liechtensteiner Beteiligungspapiere. Um in diesen schlagkräftigen Index aufgenommen zu werden, muss ein Titel strenge Kriterien hinsichtlich Liquidität und Börsenkapitalisierung erfüllen.

Die Indexbasis für den SMI wurde per 30.06.1988 bei 1.500 Punkten festgelegt – aktuell notiert der SMI bei ca. 9.000 Punkten.

Der SPI, Swiss Performance Index, ist neben dem Swiss Market Index der zweitwichtigste Aktienindex der Schweiz. Nahezu alle notierten schweizer Aktiengesellschaften, bis auf wenige Ausnahmen, werden im SPI abgebildet – aus diesem Grund gilt er auch als Gesamtmarktindex für den schweizer Aktienmarkt. Aktuell umfasst der SPI ungefähr 200 Einzeltitel.

Anders als bei SMI werden Dividenden im SPI berücksichtigt, da es sich hierbei um einen Total Return Index handelt.

Am 01.06.1987 wurde der Indexstand mit 1.000 Punkten festgelegt – aktuell notiert der Index bei ca. 8.800 Punkten.

Beide Indizes werden von der SIX Swiss Exchange berechnet und publiziert.

Folgende Titel sind neu zu den bereits handelbaren Werten aus der Schweiz dazugekommen

Die Auswahl der Werte wurde in Zusammenarbeit mit Lang und Schwarz getroffen

Wert ISIN Advanced Digital Broadcast CH0021194664 Ascom Holding CH0011339204 Autoneum Holding CH0127480363 Basilea Pharmaceutica CH0011432447 Bossard Holding CH0238627142 Burckhardt Compression CH0025536027 Charles Vögele Holding CH0006937772 Daetwyler Holding CH0030486770 DKSH Holding CH0126673539 Dufry AG CH0023405456 Georg Fischer AG CH0001752309 Kaba Holding CH0011795959 Kardex CH0100837282 Kudelski SA CH0012268360 Kuoni Reisen Holding CH0003504856 Leonteq AG CH0190891181 Micronas Semiconductor CH0012337421 Pargesa Holding CH0021783391 Rieter Holding CH0003671440 Siegfried HL AG CH0014284498 Sika AG CH0000587979 Valiant Holding CH0014786500 Valora Holding CH0002088976

