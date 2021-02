Neue investierbare wikifolios KW 18

In der Kalenderwoche 18 wurden 10 neue wikifolios emittiert. Somit gibt es nun 524 investierbare wikifolios.

Folgende wikifolios sind neu dazugekommen:

CDAX-Werte Alpha

Der Trader „reimers“ investiert in einzelne Aktienwerte aus dem gesamten CDAX. Hierbei wendet er sowohl technische, als auch fundamentale Analyse an. Performance seit Beginn: -1,68%.

Top Trade

Der Trader „muellermainz“ investiert in Aktien mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis und hoher Dividende. Auch ETFs können zum Einsatz kommen. Performance seit Beginn: +26,08%.

BlackWater Daily Trading

Der Trader „ASinvestment“ betreibt kurzfristigen Handel mit Wertpapieren nach charttechnischen Signalen und Nachrichten. Performance seit Beginn: +2,65%.

Die ganze Welt der Rohstoffe

Der Trader „MarcSattler“ handelt Rohtoffe sowohl nach technische Faktoren, wie auch nach makroökonomische Analyse. Performance seit Beginn: -11,58%.

Substanzstarke Aktien mit Dividende

Der Trader „EPJTrader“ investiert trendfolgend in Aktien mit konstant hohen Dividendenausschüttungen. Performance seit Beginn: +10,92%.

Gebert Strategie gehebelt

Der Trader „Erfolgssysteme“ handelt den DAX nach der bekannten Strategie von Gebert. Zur Kaufentscheidung wird ein Punktesystem heran gezogen. Performance seit Beginn: +25,40%.

KIT Value

Der Trader „KIT“ investiert nach einer Value Strategie in Aktien. Als Portfoliobeimischung können auch Rohstoffe und Anleihen dienen. Performance seit Beginn: +11,35%.

ETF-Performance

Der Trader „MaBeBetter“ handelt ETFs nach technischer Analyse. Es werden sowohl Long- als auch Short-Signale gehandelt. Performance seit Beginn: -0,29%.

HigherMomentsTrading: DAX-Werte (lt)

Der Trader „Kohlhaas“ handelt DAX Werte nach einer mathematisch-stochastischen Analyse. Ziel ist die Outperformance des DAX. Performance seit Beginn: +11,26%.

TransCelerate

Der Trader „Ritschy“ investiert mit Hauptaugenmerk in pharmazeutische Unternehmen der TransCelerate Initiative. Performance seit Beginn: +19,59%.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.