Neue handelbare Werte Juli 2013

Unser Anlageuniversum wurde wieder erweitert. Hier finden Sie die neu aufgenommenen Titel. Einige davon sind schon handelbar, einige dann ab Donnerstag den 04.07.13

Wir zeigen an dieser Stelle welche Titel aufgenommen werden und ab wann diese handelbar sein werden. Außerdem werden auch die abgelehnten Titel, mit der Begründung, aufgezeigt.

Wenn auch Sie gerne einen neuen Titel im Anlageuniversum hätten, können Sie diesen hier eintragen: Neue ISIN (nur Aktien, ETF´s und Fonds)

Folgende Titel werden aufgenommen:

Aberdeen Global EM Smaller Comp. LU0278937759

ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X7541

Adler Real Estate DE0005008007

Allianz Thailand Equity A LU0348798009

ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR DE0008481821

BAE Systems GB0002634946

Bank Rakyat Indonesia ID1000118201

COMGEST EUROPE LU0039989081

Darden Restaurants, Inc. US2371941053

Deutsche Grundstücksauktionen DE0005533400

Eifelhöhen-Klinik AG DE0005653604

Evonik Industries DE000EVNK013

Eyemaxx Real Estate DE000A0V9L94

FRANKFURTER AKTIENFONDS FUER STIFTUNGEN T DE000A0M8HD2

FvS Wandelanleihen Global LU0097335235

Gemalto NL0000400653

Goldman Sachs Global Small Cap CORE LU0245329841

Invision DE0005859698

KION GROUP AG DE000KGX8881

KPS AG DE000A1A6V48

Kroger US5010441013

KWG Kommunale Wohnen AG DE0005227342

M+G Global Dividend GB00B39R2S49

Mensch und Maschine Software SE DE0006580806

Mox Telecom AG DE0006605801

PEH Empire P LU0086120648

SGS CH0002497458

Singapore Telecom SG1T75931496

Sotheby's US8358981079

SUESS MICROTEC AG DE000A1K0235

Taiwan Semiconductor Manufacturing US8740391003

Tencent KYG875721485

THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) LU0260085492

Tod's IT0003007728

Tripadvisor US8969452015

Tupperware Brands US8998961044

VALUE HOLDINGS CAPITAL PARTNERS FUND LI0013873901

VIB VERMOEGEN AG DE0002457512

WMF Württ. Metallwarenfabr.AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007803033

Folgende Titel werden nicht aufgenommen:

ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND I2 LU0231483313 (kein Handel in Deutschland)

Aberdeen Asia Small Caps A0Hmm3 (derzeit nicht geplant)

ABSOLUTISSIMO FUND - VALUE FOCUS FUND LU0399928414 (kein Handel in Deutschland)

AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY FR0010892745 (kein Xetra Handel)

Associated British Foods GB0006731235 (zu Speziell)

Bombardier Inc. CA0977512007 (derzeit nicht geplant)

centrosolar Group AG Anleihe DE000A1E85T1 (Anleihen noch nicht im Anlageuniversum)

Cummins US2310211063 (NEIN)

Deutsche Bank AG, London Br. X-PERT Index Zt.07 DB6HDF (Kein Handel auf Xetra)

Franco-Nevada A0M8PX (zu speziell)

GAG IMMOBILIEN AG VINK.NAM.VORZUGSAKT.LIT.A O.N. DE0005863534 (vinkulierte namensaktie und illiquide)

Glanbia IE0000669501 (kein Handel in Deutschland)

Gold Faktor long Zertifikat x6 CZ6LKZ (kein handel auf Xetra)

Gold Faktor long Zertifikat x4 CZ33CZ (kein handel auf Xetra)

HTC Corp. US40432G2075 (Nein wegen Kursversorgung)

KPS AG DE000A1A6V48 (illiquide, kein xetrahandel)

Lang & Schwarz AG DE0006459324 (nicht erlaubt)

Lululemon Athletica US5500211090 (derzeit nicht geplant)

MagForce AG DE000A0HGQF5 (illiquide)

Market Vectors Junior Gold Miners ETF US57060U5891 (derzeit nicht geplant)

Market Vectors Gold Miners ETF US57060U1007 (derzeit nicht geplant)

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG DE0006052830 (illiquide, kein xetrahandel)

Ming Le Sports AG DE000A1MBEG8 (illiquide)

Mylan US6285301072 (Aktuell nicht geplant)

Myriad Genetics US62855J1043 (derzeit nicht geplant)

Orascom Construction Industrie US68554N1063 (derzeit nicht geplant)

Partizipations Zertifikat auf Solact. Maynmar-Focus CH0190891389 (kein Referenzmarkt)

PEGAS NONWOVENS LU0275164910 (derzeit nicht geplant)

POWERSHARES DYNAMIC PHARMACEUTICALS PORTFOLIO A0F56T (Kein Handel auf Xetra)

Sierra Wireless CA8265161064 (zu klein)

Powershares Dynamc Pharmaceuticals A0F56T (Kein Handel auf Xetra)

Randgold Resources GB00B01C3S32 (derzeit nicht geplant)

Royal Gold 885652 (zu speziell)

suzlon US86960A1043 (NEIN)

Spider auf S&P500 US78462F1030 (kein Xetrahandel)

Synopsis IL0004190109 (Nein keine Kursversorgung)

sedgman AU000000SDM4 (derzeit nicht geplant)

THREADNEEDLE EUROPEAN SM COMP INST EUR ACC GB0030810245 (kein Handel in Deutschland)

US Crude Oil long Faktor x3 CZ34JG (kein handel auf Xetra)

US Crude Oil long Faktor x4 CZ34JH (kein handel auf Xetra)

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.