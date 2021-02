Neue handelbare Werte Dezember 2013

Unser Anlageuniversum wurde wieder erweitert. Hier finden Sie die neu aufgenommenen Titel.

Wir zeigen an dieser Stelle welche Titel in unser Anlageuniversum aufgenommen werden. Außerdem werden auch die abgelehnten Titel aufgezeigt.

Wenn auch Sie gerne einen neuen Titel im Anlageuniversum hätten, können Sie diesen hier eintragen: Neue ISIN (nur Aktien, ETF´s und Fonds).

Lang & Schwarz prüft dann die Aufnahme.

Grundsätzlich können nur Titel aufgenommen werden die über Xetra gehandelt werden. Auch die Größe des Unternehmens bzw. wie liquide der Wert gehandelt wird spielen bei der Entscheidung eine Rolle.

Folgende Titel werden aufgenommen:

Alpha Natural Resources Inc. US02076X1028

Boart Longyear AU000000BLY8

Brunswick Corp. US1170431092

China Recycling Energy Corp. US1689131019

Delta Air Lines Inc. US2473617023

Dish Network Corp. US25470M1099

Gogo Inc. US38046C1099

Intercontinental Exchange US45866F1049

Marriott International US5719032022

McKesson Corp. US58155Q1031

Medusa Mining AU000000MML0

On Assignment Inc. US6821591087

Potbelly US73754Y1001

Rite Aid Corp. US7677541044

Taser International Inc. US87651B1044

Thor Industries Inc. US8851601018

TRW Automotive Holdings Corp. US87264S1069

Under Armour Inc. US9043111072

Folgende Titel werden nicht aufgenommen:

Exco Ressources US2692794025

Global Eagle Entertainment Inc. US37951D1028

