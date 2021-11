„In 5 Jahren arbeiten die smartesten und coolsten Mitarbeiter bei uns“

Andreas Kern: Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns. Unsere Nutzerzahlen und Umsätze steigen seit 2012 stetig, ab 2019 hat sich das nochmals beschleunigt – diese Entwicklung hat bereits vor Covid begonnen und wurde durch die Krise nochmals positiv beeinflusst. Wenn wir auf unsere aktuelle Marktforschung schauen, wird klar, dass Aktien jene Asset-Klasse sind, in die die meisten Anleger mehr investieren wollen – wir haben also allein im deutschsprachigen Markt noch massives Potenzial.

Vereinfacht gesagt: Wir wollen unsere Produktentwicklung personell verdoppeln und uns zusätzlich in allen anderen Bereichen mit weiteren Talenten verstärken. Mit Blick auf unsere Nutzer und Anleger: Unser Ziel ist, alle zu begeistern, die sich für Geldanlage interessieren, unabhängig davon ob und wo sie ein Aktien-Depot haben und ob sie sich täglich oder nur jährlich mit Finanzen beschäftigen. Um diese breite Zielgruppe perfekt abzuholen, bauen wir mehrere cross-funktionale Teams, die für die jeweilige Zielgruppe die besten Lösungen erarbeiten. Ich denke, wir leisten damit (natürlich gemeinsam mit einigen anderen innovativen Fintechs) einen riesigen Beitrag zur Demokratisierung der Geldanlage. Und dass sich regelmäßiges Investieren langfristig massiv auszahlt, sieht man ja auch in deinem Blogbeitrag zum Thema Sparen.

Ich denke da nicht an den idealen Mitarbeiter – es geht eher darum, in Teams zu arbeiten, wo jeder relevante Skills einbringt und auch viel von anderen lernen kann. Vielfalt ist angesagt. Wenn das mit der Begeisterung einhergeht, ein wirklich cooles Produkt zu bauen, weiterzuentwickeln oder zu vermarkten und auch etwas Kampfgeist und Humor mitkommt, dann ist das ein win-win. Oder ein win-win-win, wenn man Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen betrachtet.

Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber an einer guten Sache, die sich auszahlt, gemeinsam in einem schlagkräftigen Team zu arbeiten, macht Spaß.

Wir bauen ein Produkt, von dem unsere Kunden echt profitieren und mit dem wir genug Gewinne machen, um das Geschäft solide auszubauen. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber an einer guten Sache, die sich auszahlt, gemeinsam in einem schlagkräftigen Team zu arbeiten, macht Spaß. Wir fangen dabei nicht bei Null an, sondern haben bereits eine bekannte Marke, eine riesige Community, starke Partner, jede Menge Daten und einen modernen Tech-Stack, auf dessen Basis wir sowohl weiterentwickeln als auch ganze neue Produkte und Features kreieren. Wegen Langweile hat sich noch nie jemand beschwert. Und klar, wir haben auch das, was man von einem Scale-Up erwarten kann, wie flexibles Home-Office, Events, Weiterbildung und alles was sonst noch zu einer modernen, agilen Organisation gehört.