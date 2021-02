Es ist so weit: Willkommen zur neuen Version von wikifolio.com!

In den letzten Monaten haben wir uns ins Zeug gelegt, um unsere Plattform neu zu gestalten. Ziel war es zu modernisieren, vieles einfacher zu gestalten, dabei aber nicht auf Bewährtes verzichten zu müssen.

Neu hinzugekommen sind interaktive wikifolio-Charts und erweiterte Funktionen der Watchlist, wie auch erweiterte Wissens- und FAQ-Bereiche für Trader und Anleger. Vereinfachte Einstiegsseiten geben einen raschen Überblick über unsere Plattform und die Idee dahinter.



INFO: Erweiterte Funktionen der Watchlist

Mit der neuen wikifolio- Watchlist können Sie die Wertentwicklung Ihrer Investments einfach nachvollziehen. Bei jedem wikifolio finden Sie den Aktions-Button, mit dem sie den Einstandspreis für das zugehörige wikifolio-Zertifikat festlegen. Einfach den Kaufpreis pro Stück, die Anzahl der gekauften Zertifikate und das Kaufdatum eingeben. Schon sehen Sie die Wertentwicklung seit Kauf des zugehörigen wikifolio-Zertifikats und den aktuellen Wert des Investments.

Für registrierte wikifolio.com Nutzer gibt es nun eine keep-me-logged-in-Funktion, sodass auf Watchlist und wikifolios auch ohne erneuter Passwort-Eingabe zugegriffen werden kann.



INFO: Keep-me-Logged-in-Funktion

Die Keep-me-Logged-in-Funktion wird durch das Belassen des Häckchens „Angemeldet bleiben“ im Zuge Ihrer Anmeldung auf wikifolio.com aktiviert. Es ist daher wichtig, dass Sie bei Benutzung öffentlicher Computer, oder bei Verwendung des jeweiligen Geräts durch mehrere Personen, die Option deaktivieren und in jedem Fall stets aktiv ausloggen. Für Trades in investierbaren wikifolios muss aus Sicherheitsgründen das Passwort stets erneut eingegeben werden.

Die Wissens- und FAQ-Bereiche für Trader und Anleger wurden umfangreicher und informativer gestaltet. Zudem haben wir, speziell für neue wikifolio.com Nutzer, eine Suchübersichtsseite kreiert. Sie ermöglicht einen einfachen Zugang zu bestimmten wikifolio-Arten und zeigt die enorme Vielfalt der wikifolios, die mittlerweile entstanden ist.







